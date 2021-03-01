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понедельник, 01 марта 2021 20:49

Показали фото Дубинского и его авто после аварии
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Дубинский попал в аварию во Львовской области
Фото: BIHUS.info
Дубинский попал в аварию во Львовской области
Дубинский попал в аварию во Львовской области
Дубинский попал в аварию во Львовской области

Показали фото аварии, в которую попал нардеп Александр Дубинский.

По предварительным данным, он выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп во Львовской области, сообщает Bihus.info в Facebook.

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"Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло в Львовской области на трассе Киев-Чоп", - говорится в публикации.

"Сегодня он попал в ДТП. Я ему звонил, спрашивал, нужна ли ему какая-то помощь. Он сказал, что все нормально, чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побитая, своим ходом добирается в Киев", - рассказал о ситуации с депутатом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

В понедельник утром, 1 марта, народный депутат Александр Дубинский попал в ДТП на автодороге вблизи города Стрый Львовской области.

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