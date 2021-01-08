Показали фото 3-летнего мальчика, которого мать выбросила с 8 этажа

3-летний Андрюша, которого мать выбросила из окна 8-го этажа в Киеве, находится в реанимации Охмадета.

Сегодня, 8 января, мальчика должны перевести в обычную палату, сообщили в группе dtp.kiev.ua.

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua 3-летний Андрюша, которого мать выбросила из окна 8-го этажа в Киеве, находится в реанимации Охмадета. Мальчика должны перевести в обычную палату

"Хорошие новости о выброшенном с восьмого этажа мальчика Андрюшу с Ватутина: 8 января его переводят из реанимации в обычную палату", - говорится в публикации.

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Ребенком опекается его тетя и бабушка. Об этом сообщает Общественная организация Автопатруль Майдан в городе Киев в Facebook.

"Чудеса случаются: мальчик в Охматдете в реанимации. К счастью у ребенка ни одного перелома, только незначительные повреждения внутренних органов. Оперативное вмешательство не требуется. Андрюшей занимается тетя, бабушка. Клинике дополнительно помощи на лечение ребенка ничего пока не нужно", - говорится в сообщении.

Жизни мальчика ничего не угрожает.

Трагедия произошла в Днепровском районе Киева в среду, 6 января. 38-летняя женщина из окна 8 этажа сбросила 3-летнего мальчика. Инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича, 30-А. Перед тем женщина выбросила из окна многоэтажки и личные вещи. Поступок объяснила любовью к кому-то по имени Руслан.