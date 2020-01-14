Показали автомат, из которого убили Амину Окуеву

Автор: facebook.com/artem.shevchenko.9 Автомат чешского производства, из которого убили Амину Окуеву

Следователи нашли и идентифицировали оружие, из которого 30 октября 2017 года застрелили военную Амину Окуеву и ранили ее мужа Адама Осмаева.

Это чешский армейский автомат в калибра 7,62*39 мм производства Česká Zbrojovka. Фото оружия разместил в Facebook директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Оружие лишь внешне напоминает популярный АКМ и АК-47. Такой автомат производили в бывшей Чехословакии с 1958 до 1984 лет. В 2000 его полностью сняли с вооружения", - сказано в сообщении.

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Сейчас такого оружия много в Чехии, Словакии, Кубе, странах Африки. В Украине оно почти не встречается.

"Именно тот факт, что человек. стрелявший в Амину, мог достать такое редкое оружие, указывает на заказной характер убийства и о том, что к нему долго и тщательно готовились", - добавил Шевченко.

Также экспертам удалось исследовать биологическое вещество, которое было на автомате, и установить ДНК стрелка. Но по оперативным соображениям следствия этот факт держали в тайне.

Подозреваемого в причастности к убийству Амины Окуевой осенью 2017 года и покушении на ее мужа Адама Осмаева задержали 12 января. Он член преступной группировки и выходец из Дагестана. На оружии нашли его ДНК, по данным следствия. С супругами добровольцев задержанный знаком не был. Поэтому есть основания полагать, что убийство было заказным.