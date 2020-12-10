Покатался и отказался платить: таксисты пинками наказали пассажира

Мужчины окружили клиента и избили Фото: sq.com.ua

В Ровно таксисты избили пассажира, который отказался платить.

Мужчины окружили клиента и избили, пишет tsn.ua. Видео инцидента появилось в соцсетях.

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Выяснилось, что мужчина вызвал такси, покатался на 1 тыс. грн, а вот платить не захотел. Тогда водитель и позвал товарищей, чтобы помогли убедить пассажира оплатить поездку. А те давали ему пинков.

Всех в итоге задержали копы. В участке и таксист, и избитый клиент написали друг на друга заявления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типове Рівне Rivne 1283 (@typicalrivne)

На Киевщине задержали 25 и 34-летнего мужчин, которые напали на таксиста. Пытались его задушить и похитить авто. Когда это не удалось - ограбили мужчину и скрылись.