Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры

Работница суда вносила правки в старые дела. Фото: ATR

Работники Дарницкого райсуда Киева безосновательно отсуживали квартиры у людей.

Лица, в чью пользу судьи это делали, делились с ними деньгами, которые получали от продажи квартир, сообщает "24 канал".

Мошенническую схему организовала председатель суда. Руководитель аппарата на протяжении 2018 года самовольно и незаконно вносила изменения в судебные решения 10-летней давности. Она является подозреваемой по делу.

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СБУ проводит обыски в помещении суда и квартире руководительницы аппарата. Перед облавой женщина ушла на больничный. Ее удалось задержать в собственной квартире.

Сотрудники СБУ разоблачили в вымогательстве взятки заместителя руководителя одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.