Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры

Работники Дарницкого райсуда Киева безосновательно отсуживали квартиры у людей.
Лица, в чью пользу судьи это делали, делились с ними деньгами, которые получали от продажи квартир, сообщает "24 канал".
Мошенническую схему организовала председатель суда. Руководитель аппарата на протяжении 2018 года самовольно и незаконно вносила изменения в судебные решения 10-летней давности. Она является подозреваемой по делу.
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СБУ проводит обыски в помещении суда и квартире руководительницы аппарата. Перед облавой женщина ушла на больничный. Ее удалось задержать в собственной квартире.
Сотрудники СБУ разоблачили в вымогательстве взятки заместителя руководителя одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
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