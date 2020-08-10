Поймали подростка, которого подозревают в убийстве девочки

15-летний парень признался в убийстве. Фото: Национальная полиция

В Киевской обл. полиция задержала 15-летнего подростка. Его подозревают в убийстве 12-летней девочки.

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов заявил, что полицейские вышли на 15-летнего местного жителя. Он последним видел пропавшую девочку, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело. Конфликт произошел на почве сексуальных домогательств со стороны парня, и получив отказ он задушил девочку ее же ремнем", - сообщил Небытов.

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Возбудили уголовное производство. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

На Киевщине 10 августа нашли мертвой 12-летнюю Софию Недобой из Яготина. Девочка исчезла накануне - ушла из дома на ул. Чехова около 19.00 и не вернулась. Тело с синяками на шее нашли возле водоема.