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вторник, 22 июня 2021 19:30

Поймали мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю

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Поймали мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю
Мужчина угрожал ребенку ножом и изнасиловал. Фото: pexels.com

В Хмельницкой области полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.

Задержали 45-летнего мужчину, говорится в сообщении полиции.

"О происшествии в полицию сообщила мать девочки. Злоумышленник подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, изнасиловал", - говорится в сообщении.

Следователи ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Мужчине объявили о подозрении. Ранее его привлекали к ответственности за преступления имущественного характера.

Работники уголовного розыска Харьковской области задержали извращенца, который изнасиловал прохожую и порезал ее ножом. Женщина днем ​​возвращалась домой, когда ей встретился вооруженный ножом насильник. Он приставил его к груди женщины и начал угрожать. Она пыталась сопротивляться, но не смогла, сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

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22
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