Поймали молодых людей, которые сорвали государственный флаг

Полиция разыскала молодых людй, которые в Запорожье сорвали государственный флаг.

1 мая в медиа и соцсетях начали распространять информацию о надругательстве над флагом, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской обл.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ и с помощью общественности, установили участников события. Ими оказались двое юношей 2001 рождения и девушка 2007 года рождения. Их доставили в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий.

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"Несовершеннолетнюю вместе с матерью также пригласили в отделение полиции. С подростком ювенальная превенция проводит профилактические беседы. Правоохранители установили, что событие происходило 30 апреля на территории Александровского района Запорожья. Двое юношей сорвали государственный флаг с флагштока, а девушка снимала правонарушение на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.





Житель поселка Марковка Луганской области сорвал флаг Украины из здания прокуратуры. Против него возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.