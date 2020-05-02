Поймали членов банды, которые похищали в церквях иконы

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Правоохранители задержали группу лиц, которые в течение 2018-2020 лет воровали иконы из церквей в разных областях Украины

"Благодаря слаженным действиям более 70 правоохранителей, на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого провели более 13 санкционированных обысков. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и т.д.", - говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Последнюю кражу совершили 30 апреля в храме в с. Михайловка Винницкой обл. Похитили три иконы 1860 года.

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Задержали организатора и двух исполнителей преступлений. Им сообщили о подозрении в кражах, соединенных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Украинские пограничники задержали женщину, которая пыталась вывезти в Россию старинную икону. Россиянка прибыла в пункт пропуска "Катериновка" автомобилем Renault в качестве пассажира, рассказали в Госпогранслужбе.