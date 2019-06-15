Поймали банду, которая поставляла оружие криминалитету

Фото: ssu.gov.ua

В Одессе разоблачили преступников, которые торговали огнестрельным оружием и боеприпасами.

В состав банды входили жители Одесской и Николаевской областей, судимые ранее за совершение тяжких преступлений, сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, злоумышленники скупали у людей полученное незаконным путем оружие, после чего перепродавали его представителям криминальных кругов.

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Задержали их при попытке продать пистолет-пулемет, две боевые гранаты. А также винтовку Браунинг, которая разыскивалась после квартирной кражи.

Следователи открыли криминальное производство. Сообщников задержанных разыскивают. Их могут посадить на 5 лет.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего инспектора Управления полиции охраны Киевской области, который незаконно торговал оружием из Донбасса. Мужчина имел посредника, правоохранители задержали злоумышленников при продаже 1,1 тыс. патронов для огнестрельного оружия.