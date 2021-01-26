Похожа на парня 14-летняя школьница не вернулась с прогулки

На Днепропетровщине пропала без вести 14-летняя Виктория Свистун с Каменского. Фото: dp.npu.gov.ua

На Днепропетровщине разыскивают 14-летнюю Викторию Свистун с Каменского.

24 января утром девушка ушла из дома гулять и до настоящего времени не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы средней длинны каштанового цвета, сзади голова выбрита. Глаза светло-карие, у правого глаза небольшая родинка, правая бровь выбрита. Внешне похожа на мальчика. Телефона при себе не было.

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Была одета: спортивная куртка черного цвета с белой застежкой, кроссовки белые, светло-серое худи, брюки светло-серые, шапка черная с надписью Security.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, 0(97) 715 19 60, 0(96) 586 94 41.

В Киеве пропал 10-летний Тимур Мусаев. 20 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся.