Похоронили 16-летних студенток, которые погибли в одесском пожаре

Похоронили еще двух жертв пожара в Одесском колледже. Фото: zaxid.net

26 декаюря похоронили еще двух жертв пожара в Одесском экономическом колледже. Это 16-летние студентки заведения Екатерина Пьяночкина и Юлия Маркина. Эксперты идентифицировали тела всех 16-ти погибших.

Об этом сообщает ТСН.

С обеими девушками прощались в Одессе. Екатерину похоронили на городском кладбище, тело Юлии Маркиной повезли для захоронения в ее родное село. Церемонию провели три недели после трагедии. Тела погибших не сразу отдали родным, ведь ждали результатов генетической экспертизы, чтобы точно идентифицировать жертв трагедии.

Сообщают, что Екатерина Пьяночкина была на занятиях на четвертом этаже и позвонила отцу о том, что начался пожар.

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Кроме того, эксперты идентифицировали последнюю, 16-ю жертву пожара. Это директор Института биологии южных морей Борис Александров. Его и сотрудницу учебного заведения Галина Иванович хоронить сегодня.

Накануне в Одессе отпели 16-летнего Кирилла Трофимчука. На церемонию пришли сотни людей, которые знали о трагедии семьи. Когда произошло возгорание, Кирилл был на 5-м этаже в кабинете информатики. Он успел только попрощаться с матерью - позвонил и сказал, что задыхается. Два года назад от онкозаболевания умер старший брат Кирилла, которому составляли всем миром деньги на лекарства. Ему также было 16 лет.