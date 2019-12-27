Похоронили 16-летних студенток, которые погибли в одесском пожаре

 
Ексклюзивы
1/5
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 6408
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6021
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 891
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 369
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3015
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2106
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3195
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1836
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3258
Фото
Все фото
10
4
5
3
11
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
Иностранец попал в смертельную аварию
Иностранец попал в смертельную аварию
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Видео
Все видео
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 864
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3195
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3285
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1395
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 144
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 08:00

Похоронили 16-летних студенток, которые погибли в одесском пожаре

  Комментировать
Похоронили 16-летних студенток, которые погибли в одесском пожаре
Похоронили еще двух жертв пожара в Одесском колледже. Фото: zaxid.net

26 декаюря похоронили еще двух жертв пожара в Одесском экономическом колледже. Это 16-летние студентки заведения Екатерина Пьяночкина и Юлия Маркина. Эксперты идентифицировали тела всех 16-ти погибших.

Об этом сообщает ТСН.

С обеими девушками прощались в Одессе. Екатерину похоронили на городском кладбище, тело Юлии Маркиной повезли для захоронения в ее родное село. Церемонию провели три недели после трагедии. Тела погибших не сразу отдали родным, ведь ждали результатов генетической экспертизы, чтобы точно идентифицировать жертв трагедии.

Сообщают, что Екатерина Пьяночкина была на занятиях на четвертом этаже и позвонила отцу о том, что начался пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в одесском колледже: озвучили причину

Кроме того, эксперты идентифицировали последнюю, 16-ю жертву пожара. Это директор Института биологии южных морей Борис Александров. Его и сотрудницу учебного заведения Галина Иванович хоронить сегодня.

Накануне в Одессе отпели 16-летнего Кирилла Трофимчука. На церемонию пришли сотни людей, которые знали о трагедии семьи. Когда произошло возгорание, Кирилл был на 5-м этаже в кабинете информатики. Он успел только попрощаться с матерью - позвонил и сказал, что задыхается. Два года назад от онкозаболевания умер старший брат Кирилла, которому составляли всем миром деньги на лекарства. Ему также было 16 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Похоронили 16-летних студенток, которые погибли в одесском пожаре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Император осыпал серебром народ с балконов

Депардье занимался проституцией

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 24300
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 10161
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 9324
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 7749
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 4 Просмотров: 7695
Происшествия
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
10
 Просмотров: 801
Иностранец попал в смертельную аварию
Иностранец попал в смертельную аварию
4
 Просмотров: 1287
Родители отказались от прививки - младенец умер от коклюша
Родители отказались от прививки - младенец умер от коклюша Просмотров: 855
Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове
Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове 1 Просмотров: 513
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
 Просмотров: 2979
Больше всего комментируют
32
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
11
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
8
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
4
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
Голосов: 223
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua