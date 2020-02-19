Похитили 56-летнюю предпринимательницу

В Днепре вооруженная банда похитила 56-летнюю директора одного из предприятий ради выкупа. Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре вооруженная банда похитила 56-летнюю директора одного из предприятий и требовала у нее $300 тыс.

18 февраля около 19.00 злоумышленники посадили женщину в свой автомобиль Volkswagen Passat. У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон. Во время движения по ул. Феодосийской спецназовцы заблокировали автомобиль и задержали банду, рассказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом мужчина с сообщником похитил бывшую

"В состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений", - отметил Тарас Воликов.

Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице. Следователи открыли уголовное производство.

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве на улице Кудрявской, 31/33 неизвестные напали на мужчину. Они силой затолкали его в черный Mercedes Benz и увезли в неизвестном направлении.