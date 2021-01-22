Похищение стоматолога с парковки: в полиции уточнили информацию

 
Ексклюзивы
1/5
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
1 Просмотров: 378
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 189
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 819
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 963
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 711
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1674
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 720
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 369
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2565
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 585
Фото
Все фото
4
3
3
13
6
Демонстрировали все на себе: преступники 3 года снимали видео с насилием
Демонстрировали все на себе: преступники 3 года снимали видео с насилием
В подъезде нашли повешенной женщину
В подъезде нашли повешенной женщину
Чиновник требовал от больницы &quot;откат&quot; за деньги на кислород
Чиновник требовал от больницы "откат" за деньги на кислород
Порезал отца и пострелял полицейских: показали кадры с места преступления
Порезал отца и пострелял полицейских: показали кадры с места преступления
Легковушка в лоб протаранила автобус: четверо пострадавших
Легковушка в лоб протаранила автобус: четверо пострадавших
Видео
Все видео
Были холодные и голодные: отец оставил 6-месячного младенца на старшую дочь и скрылся
Были холодные и голодные: отец оставил 6-месячного младенца на старшую дочь и скрылся
Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей
Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей
Родственники не спешат ехать к спасенным из пожара в Харькове. Что они рассказали
Родственники не спешат ехать к спасенным из пожара в Харькове. Что они рассказали
Столичная многоэтажка "утонула" - кипяток стекал электропроводами
Столичная многоэтажка "утонула" - кипяток стекал электропроводами
Оставили без присмотра: СМИ узнали новые обстоятельства гибели людей в незаконном хосписе
Оставили без присмотра: СМИ узнали новые обстоятельства гибели людей в незаконном хосписе
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 819
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 468
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 189
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 720
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2772
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
Просмотров: 0
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
пятница, 22 января 2021 16:13

Похищение стоматолога с парковки: в полиции уточнили информацию

  Комментировать
Похищение стоматолога с парковки: в полиции уточнили информацию
На парковке у торгового центра в Харькове похитили Вугара Гардаша. Фото: VK / Вугар Гардаш

Личность похищенного в Харькове на парковке торгового центра мужчины установили. Им оказался местный 26-летний житель.

Его и злоумышленников разыскивают, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные похитили 22-летнего мужчину

Также в полиции подтвердили информацию, что Mercedes, в который неизвестные затолкали жертву, нашли сожженным в Александрийском районе Кировоградской области на обочине. Людей в салоне не было.

Следствие по делу продолжается.

Мужчину похитили трое неизвестных днем ​​21 января на парковке у торгового центра на ул. Академика Павлова. Похищенный - Вугар Гардаш, местный стоматолог. 2012 года он поступил на факультет стоматологии в Харьковский национальный медицинский университет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Похищение стоматолога с парковки: в полиции уточнили информацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

15 против 1. Сегодня годовщина гибели первого участника Революции достоинства

Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd

Началось восстание против русской власти

Офицер совершил покушение на главу государства

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 13194
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 12915
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 12060
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 10782
&quot;Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает&quot;
"Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает" Просмотров: 10062
Происшествия
Были холодные и голодные: отец оставил 6-месячного младенца на старшую дочь и скрылся
Были холодные и голодные: отец оставил 6-месячного младенца на старшую дочь и скрылся
 Просмотров: 9
Демонстрировали все на себе: преступники 3 года снимали видео с насилием
Демонстрировали все на себе: преступники 3 года снимали видео с насилием
4
 Просмотров: 513
Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей
Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей
 Просмотров: 279
Неизвестные обстреляли 11-летнего мальчика, который катался на санях
Неизвестные обстреляли 11-летнего мальчика, который катался на санях Просмотров: 477
Родственники не спешат ехать к спасенным из пожара в Харькове. Что они рассказали
Родственники не спешат ехать к спасенным из пожара в Харькове. Что они рассказали
 Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
3
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
1
"Завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно"
Голосов: 1094
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть