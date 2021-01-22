Похищение стоматолога с парковки: в полиции уточнили информацию

Личность похищенного в Харькове на парковке торгового центра мужчины установили. Им оказался местный 26-летний житель.
Его и злоумышленников разыскивают, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
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Также в полиции подтвердили информацию, что Mercedes, в который неизвестные затолкали жертву, нашли сожженным в Александрийском районе Кировоградской области на обочине. Людей в салоне не было.
Следствие по делу продолжается.
Мужчину похитили трое неизвестных днем 21 января на парковке у торгового центра на ул. Академика Павлова. Похищенный - Вугар Гардаш, местный стоматолог. 2012 года он поступил на факультет стоматологии в Харьковский национальный медицинский университет.
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