Похищение полицейского: нашли автомобиль преступника

Полиция продолжает искать похитителя. Фото: "Суспільне"

Нашли автомобиль Романа Скрыпника, который держал в заложниках полицейского в Полтаве.

Правоохранители до сих пор ищут злоумышленника, сообщает "Суспільне".

Для розыска используют вертолет и служебных собак. На место спецоперации привезли тепловизоры.

В розыске участвуют сотрудники полиции спецназначения, Нацгвардии, прокуратура и СБУ.

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Через каждые 100 м на полевых дорогах неподалеку Сорочинцев стоят патрули.

Полтавский похититель Роман Скрипник, который взял в заложники полицейского при попытке его задержания, отпустил правоохранителя. После этого злоумышленник убежал в лес в Решетиловском районе, сообщает полиция области.