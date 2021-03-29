Похищение и убийство ветерана АТО: появилось видео с места преступления и новые подробности

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Об исчезновении активиста и ветерана АТО из Киева Александра Мандича заявила его сожительница. Женщина обнаружила в квартире беспорядок и следы крови.

Позже выяснилось, что злоумышленники избили мужчину в его же квартире, а затем вывезли в неизвестном направлении. Тело потерпевшего обнаружили в лесополосе на Киевщине. Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Выяснилось, что накануне потерпевший имел конфликт со злоумышленниками. Когда утром женщина решила посетить сожителя, то увидела в квартире разбросанные вещи, следы крови на стене и полу. Мы опросили свидетелей, которые сообщили, что видели у подъезда группу неизвестных лиц и запомнили авто, на котором они приехали. По городу была введена специальная полицейская операция. Через сутки мы установили предполагаемых преступников. И обнаружили тело пострадавшего с многочисленными ножевыми ранениями в канаве лесополосы под Киевом. Вчера задержали 3 подозреваемых", - рассказал Крищенко.

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Подозреваемые - 2 уроженца Луганской области и житель Киева. Злоумышленники ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей.

Мотивы преступления и возможные соучастники устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.

24 марта 3 неизвестных напали на 37-летнего активиста и ветерана АТО в его квартире на Печерске. Избили, а когда потерял сознание, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Через 4 дня правоохранители задержали 3 подозреваемых, которые показали, где спрятали тело убитого. Злоумышленники зарезали похищенного и спрятали его тело в канаве под Киевом. Мотив преступления устанавливается. Предварительно между подозреваемыми и потерпевшим имел место конфликт.