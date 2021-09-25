Похищение дочери депутатов "заказал" убийца ее подруги

На Полтавщине неизвестные посреди трассы похитили дочь местных депутатов Виту Кириченко, которая ехала на учебу в Киев. Ее более двух недель держали в заложниках, а от родителей требовали передать $470 тыс. в биткоинах. Те решили обратиться к правоохранителям. Фото: tsn.ua

Похищенная в Полтавской дочь депутатов, студентка Вита Кириченко, до сих пор не может оправиться от шока.

Ее похитили прямо посреди трассы, когда ехала за рулем авто на учебу в Киев. На трассе ее подрезал автомобиль, заставил остановиться. Оттуда выбежали двое мужчин и вытащили ее из салона. В заложниках удерживали две недели. Об этом она рассказала ТСН.

"Ужасные дни были. Никому не пожелаю пережить. Честно, даже были мысли что это - розыгрыш. Я не знаю, как я справилась с машиной, не врезалась никуда. Нагло подрезали, вытащили, а дальше - как в каком-то тумане", - признается Вита Кириченко.

Она потеряла сознание и пришла в себя уже через несколько часов в чужой квартире в постели. Была связана скотчем: ноги-руки. Затем ее перенесли к батарее. И пока она пыталась понять - почему и кто ее похитил - ее родителям - депутатам полтавского областного совета и полтавского районного совета, начали поступать сообщения.

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"Через некоторое время на наши телефоны пришла смс-ка с текстом "если хотите увидеть любимого человека - свяжитесь в Telegram- канале", - рассказывает мать потерпевшей Татьяна Кириченко.

А в месенджере требовали выкуп - полмиллиона долларов, но биткоинамы. Хотя злоумышленники требовали не обращаться в полицию, а чтобы запугать родителей сильнее - присылали фото и видео дочери, прикованной наручниками, они все же пошли в СБУ.

"Психологически, конечно, они давили. Пишут "Вы спите? А ваша дочь спит стоя". Мы не имели права никому ничего говорить, потому что мы не могли знать источник - откуда. У нас было миллион версий. В основном - это конкуренты по бизнесу и политика", - продолжает Татьяна Кириченко.

Для связи с родителями девушки злоумышленники использовали средства конспирации - это усложняло работу силовикам. Но разоблачить похитителей удалось. Одного из них задержали. 20-летний подозреваемый в организации преступления, как оказалось, уже и так сидел в СИЗО. Его подозревают в умышленном убийстве с особой жестокостью.

Громкое убийство произошло два года назад. В киевской квартире обнаружили тело 18-летней студентки. Следователи подозревают: ровесник, которому она нравилась, жестоко зарезал ее, а затем скрылся. Его задержали, и все это время дело еще в суде. Оказалось что убитая тогда Анастасия - это подруга детства нынешней жертвы подозреваемого - Виты. Связаны ли эти два преступления и о мотивах подозреваемого - следователи не говорят.

Исполнителя преступления на время следствия арестовали. Организатору к статье "убийство" добавилось еще несколько тяжких. Но родители девушки уверены - 20-летний заказчик, который сидит в СИЗО, тоже мог действовать на чей-то заказ.

Служба безопасности Украины 23 сентября задержала преступников, которые похитили дочь полтавского депутата ради выкупа. Организатором похищения является мужчина, который находится за решеткой. Он подыскал сообщников на свободе и разработал план похищения. Выкуп за дочь депутата облсовета должен был быть уплачен биткоинамы на $470 тыс. Для общения преступники использовали Telegram или даркнет. Деньги должны быть перечислены на электронный кошелек биткоинамы. Исполнитель рассчитывал на вознаграждение в $100 тыс.