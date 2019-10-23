Похищение 3-месячного мальчика: что рассказала мать ребенка

Полицейские нашли похищенного под Киевом 3-месячного Дениса Туженова. Фото - Волынь24

Похитительница 3-месячного Дениса Туженова из Коцюбинского под Киевом утерлась в доверие к 19-летней Елене, матери мальчика. Они были знакомы около суток.

Рассказала, что имеет 7-летнего сына и ждет второго малыша. Предложила сходить вместе в гости к малообеспеченной семьи и отнести необходимое для малышей, рассказала мать Дениса.

"Человек показалась хороший, отзывчивый. Она представилась волонтером. Просто втерлась в доверие. Сказала, что хочет помочь одной моей знакомой. Попросила меня с ней зайти в магазин купить детские вещи для знакомой Мы были в детском магазине, где она купила памперсы, другие вещи . Затем мне нужно было зайти в почту. Ребенок уснул. она предложила постоять с моим сыном у почты, чтобы не проснулся - там же шум. Когда я зашла - она ​​исчезла", - рассказала женщина.

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Когда похитительницу нашли - она ​​просила прощения. Мальчик спокойно лежал в коляске. Как только его взяла на руки мать - начал улыбаться.

"Попросила прощения и сказала, что заняла моего сына на некоторое время, а потом собиралась вернуть. Но у нее в квартире и коляска стояла, и кроватка. Мне кажется, она далеко не хотела отдавать", - добавила мать похищенного мальчика.

23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении легковушке серебристого цвета.