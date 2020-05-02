Пограничники за взятку пускали в Россию

Фото: СБУ

В Сумской обл. брали взятки на международном пункте пропуска "Бачевск" за пересечение государственной границы в условиях карантина.

Взяточниками оказались работники одной из смен поста. Это таможенники и чиновники Госпогранслужбы, сообщает пресс-центр СБУ.

"За 2000 гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина. По оперативной информации, за смену злоумышленники получали до 50 000 гривен неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

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Во время проведения обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться от вещественных доказательств, в частности незаконно полученных денег.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностным изменения пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения.

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