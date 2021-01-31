Пограничники поймали украинца, которого ищут 5 лет

Прикороднникы задержали мужчину, которого ищет полиция. Фото: ГПСУ

На границе с Польшей задержали 40-летнего украинца, которого 5 лет ищут за умышленное убийство.

"Вчера ночью в пункт пропуска "Шегини" прибыл автобус польской регистрации "Львов - Вроцлав". Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой - при обнаружении задержать", - сообщают в Госпогранслужбе.

Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом в полицию.

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"Мужчина, вероятно думал, что о нем забыли и решил местом дальнейшего сокрытия выбрать Польшу, ведь выяснилось, что его разыскивают с декабря 2015 года", - предположили пограничники.

На Закарпатье поймали гражданина Венгрии, который находился в международном розыске. Мужчину задержали пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска Дьяково.