Пограничники поймали украинца, которого ищут 5 лет

На границе с Польшей задержали 40-летнего украинца, которого 5 лет ищут за умышленное убийство.
"Вчера ночью в пункт пропуска "Шегини" прибыл автобус польской регистрации "Львов - Вроцлав". Во время процедуры паспортного контроля на документы одного из пассажиров сработала база данных пограничников с пометкой - при обнаружении задержать", - сообщают в Госпогранслужбе.
Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом в полицию.
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"Мужчина, вероятно думал, что о нем забыли и решил местом дальнейшего сокрытия выбрать Польшу, ведь выяснилось, что его разыскивают с декабря 2015 года", - предположили пограничники.
На Закарпатье поймали гражданина Венгрии, который находился в международном розыске. Мужчину задержали пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска Дьяково.
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