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воскресенье, 25 августа 2019 13:32

Пограничники остановили воздушную контрабанду

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Пограничники остановили воздушную контрабанду
На Закарпатье пытались переправить сигареты квадрокоптером. Фото: ГПСУ

Контрабандисты на Закарпатье пытались переправить через границу партию сигарет с помощью квадрокоптера.

Контрабанду хотели переправить в Словакию, сообщает пресс-служба ГПСУ.

На окраине села Сторожница Ужгородского района люди услышали звук двигателя беспилотника. На участок выехала группа реагирования.

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"Во время поисковых мероприятий на расстоянии 1200 метров от границы военнослужащие заметили трех неизвестных и квадрокоптер. При приближении пограничников правонарушители начали убегать, однако на месте их пребывания обнаружили квадрокоптер, пакет с 360 пачками сигарет, а также сумку от ноутбука с зарядным устройством, портфель со стяжками, ключами для демонтажа лопастей и т.д.", - говорится в сообщении источника.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленников.

На границе с Польшей в рейсовом автобусе правоохранители нашли тайник с контрабандой - одеждой, алкогольными напитками и продуктами питания.

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Дата
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