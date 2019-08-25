Пограничники остановили воздушную контрабанду

На Закарпатье пытались переправить сигареты квадрокоптером. Фото: ГПСУ

Контрабандисты на Закарпатье пытались переправить через границу партию сигарет с помощью квадрокоптера.

Контрабанду хотели переправить в Словакию, сообщает пресс-служба ГПСУ.

На окраине села Сторожница Ужгородского района люди услышали звук двигателя беспилотника. На участок выехала группа реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники из стрельбой остановили контрабандистов

"Во время поисковых мероприятий на расстоянии 1200 метров от границы военнослужащие заметили трех неизвестных и квадрокоптер. При приближении пограничников правонарушители начали убегать, однако на месте их пребывания обнаружили квадрокоптер, пакет с 360 пачками сигарет, а также сумку от ноутбука с зарядным устройством, портфель со стяжками, ключами для демонтажа лопастей и т.д.", - говорится в сообщении источника.

Сейчас правоохранители ищут злоумышленников.

На границе с Польшей в рейсовом автобусе правоохранители нашли тайник с контрабандой - одеждой, алкогольными напитками и продуктами питания.