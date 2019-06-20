Пограничник ударил ножом офицера

Военном грозит лишение свободы. Фото: "Ракурс"

В Черновицкой области пограничник получил ранение.

Следователи Государственного бюро расследований устанавливают обстоятельства конфликта между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда, передают в ГБР.

По предварительной информации, в результате конфликта пограничник ударил ножом в спину офицера. Последний получил тяжелое телесное повреждение. Сейчас он находится в больнице.

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Военнослужащего задержали. Сейчас следователи готовят задержанному сообщение о подозрении по статье "Угроза или насилие в отношении начальника".

В случае доказательства вины, пограничнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

В Красноильске Черновицкой области контрабандисты напали на пограничников, два человека получили огнестрельные ранения.