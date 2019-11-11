Погибли женщины и их дети: подробности смертельной аварии под Киевом

На Киевщине в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека, среди них 2 - дети. Еще четверо пострадавших в больнице. Фото - kiev.informator.ua

Смертельная авария, которая унесла жизни 4-х человек, произошла на на автодороге Бородянка-Гостомель Ирпенского района Киевской области.

В результате столкновения Volkswagen Caddy и Volvo погибли 2 женщины и их 2 детей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Caddy на иностранной регистрации, выезжая на перекресток из с. Здвижевка на автодорогу, проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено" и не предоставил преимущество автомобилю Volvo, который двигался по главной дороге.

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"Две легковушки перевернулись. В результате ДТП погибли четверо пассажиров автомобиля Volkswagen: 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью. Еще трое пострадавших с другой машины получили травмы и госпитализированы", - говорится в сообщении.

45-летний водитель-виновник с различными телесными повреждениями доставлен в больницу. Он задержан и находится в спецпалате под охраной.

Следователи открыли уголовное производство, устанавливают все обстоятельства ДТП.

Авария произошла 10 ноября в 16.15. Для оказания помощи от ГСЧС привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.