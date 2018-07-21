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суббота, 21 июля 2018 09:34

Погибли мгновенно: очевидец рассказал о страшной аварии на Житомирщине

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Погибли мгновенно: очевидец рассказал о страшной аварии на Житомирщине
Грузовик, в которую влетела маршрутка "Киев-Ровно" возле Житомира, двигалась с небольшой скоростью. Фото - zhytomyr.dsns.gov.уа

Грузовик, в который влетела маршрутка "Киев-Ровно" возле Житомира, двигался с небольшой скоростью. От удара водитель и пассажиры, сидевшие за ним, погибли мгновенно. Об этом сообщил очевидец происшествия Николай, он был на заправке в тот момент и оказывал помощь пострадавшим в первые минуты аварии, передает dtp.kiev.ua.

"На глазах такое произошло. Я просто не понимаю почему говорят, что фура стояла, если она ехала. И скорость не большая была - 60 км примерно. Она ехала в правой стороне. И здесь в нее влетел автобус. Грузовик их потащил до 30 метров и остановился почти на обочине. Я там был минут 40. По тому, как смяло бус, видно было не много, пытались вытащить мальчика, других сильно зажало. Никто признаков жизни не подавал. Все, кто сидел возле водителя и первый ряд за ним, похоже погибли мгновенно. Девушка, которая выпала из автобуса, метров десять еще по асфальту переворачивалась, но первые 10 минут еще была жива. Я вытащил ребенка и помог сломать последний ряд сидений чтобы другие смогли выбраться ", - рассказывает свидетель аварии.

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Водитель маршрутки "Киев-Ровно", которая разбилась о фуру на Житомирщине, ехал слишком быстро. Об этом рассказала пассажирка Елена, которая направлялась этим рейсом из столицы.

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