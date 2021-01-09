Погибли двое товарищей

Фото: zk.npu.gov.ua

Между населенными пунктами Симер и Турья Реметы в Перечинском районе Закарпатья в аварии погибли мужчины 27 и 32 лет.

Они разбились в автомобиле Volkswagen Golf 8 января около 20.20, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"27-летний водитель автомобиля, двигаясь в направлении села Симер, не справился с управлением и въехал в дерево на обочине дороги. В результате на месте погиб 32-летний пассажир иномарки. Позже в "скорой" умер и водитель автомобиля. Оба погибшие были жителями города Перечин", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства аварии.

Вблизи с. Парипсы Попильнянского района на Житомирщине 4 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет разбились на автомобиле ВАЗ-2107. Предварительно, 20-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево. Уцелел только 35-летний мужчина.