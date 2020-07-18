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суббота, 18 июля 2020 16:40

Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой

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Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
В Одесской области в результате ДТП погибли 6 человек. Еще трое - травмированы. Фото: t.me/dsns_telegram

Среди шести погибших в ДТП на трассе Одесса - Рени в Одесской области оказались 4 одноклассников. Они ехали в автомобиле "ВАЗ", возвращались с отдыха.

Во встречном направлении, в село Приморское Килийского района, на автомобили Mitsubishi Outlander ехали 5 членов семьи из Измаила. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В автомобиле "ВАЗ" ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия. В иномарке погибли 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье. Еще трое попали в больницу", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную полосу.

Следователи начали досудебное расследование. В рамках производства назначен ряд экспертиз.

Авария произошла 18 июля в 7:46 вблизи с. Сафьяны Измаильского района Одесской области. В результате столкновения Mitsubishi Outlander и "ВАЗ" погибли 6 человек.

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