Погибли 3 человека

Ночью 19 февраля в Днепре на ул. Халхингольськой произошел пожар в одноэтажном заброшенном доме.

Погибли 2 человека. Еще одного 61-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, но он умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

Автор: dp.dsns.gov.ua В Днепре в заброшенном помещении спалахгнул пожар

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пепелище нашли тела двух мужчин

"Пожар возник внутри дома. Горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши здания. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек, данные устанавливаются. Еще один пострадавший имел 80 процентов ожогов тела. Его доставили в городскую клиническую больницу номер 2 в тяжелом состоянии. Но утром он умер", - рассказали спасатели.

Автор: dp.dsns.gov.ua Спасатели нашли на пепелище 2 трупа и 61-летнего обгоревшего мужчину. Он умер в больнице. Данные других погибших пока не установлены

Пожар удалось ликвидировать через 3 ч. Причины возгорания устанавливаются.

В Краснограде Харьковской области во время пожара погибли четверо мужчин. Загорелось в заброшенном подсобном помещении вблизи бывшего тубдиспансера на ул. Полтавская.