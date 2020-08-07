Погибли 2 ветерана АТО

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В Гайсине Винницкой области автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком Mercedes.

В результате аварии погибли 2 мужчин, они были бойцами АТО, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Автомобиль ВАЗ под управлением 32-летнего жителя Хмельницкого района с пассажиром из Черновицкого района выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с грузовиком. Водитель легковушки и его 34-летний пассажир погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

За рулем грузовика был 35-летний житель Ровно. Он двигался в направлении Винницы. В результате аварии мужчина не пострадал. Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства аварии.

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Погибший пассажир - участник АТО Юрий Кулаков. У него остался несовершеннолетний сын, сообщили в Черновицкой РГА.

"Юрий Кулаков был бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады А1619. Пошел на войну добровольцем. Участвовал в боевых действиях с 2018 года. Он воевал в горячих точках, не раз смотрел смерти в лицо, а умер на мирной земле", - говорится в сообщении на странице Facebook.

Второй погибший - участник АТО Богдан Полищук. Вступил на контрактную службу в ряды ВСУ в феврале 2018 года.

Вблизи села Соловичи Турийского района на Волыни столкнулись автомобиль Opel Astra и грузовик Renault Magnum. От полученных травм 30-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Он - ветеран АТО Артур Зектер из Нововолынска. Его 24-летний пассажир и 29-летний водитель грузовика травмированы.