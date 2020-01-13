Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто

На Днепропетровщине в пруду нашли внедорожник с четырьмя телами. Фото - dp.npu.gov.ua

В автомобиле Toyota Land Cruiser, который утонул в пруду возле с. Вишневое Пятихатского района на Днепропетровщине, погибла вся семья.

Предварительно, водитель на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в пруд, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 36-летние жена и муж и их 14-летняя дочь. Также в салоне была 37-летняя женщина", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Трагедия произошла вечером 12 января. Автомобиль находился в 5 метрах от берега на глубине 2-3 метра.