Погибла близкая подруга Фреймут

Фото: facebook.com/varta1.official

19 января на трассе Киев-Чоп погибла генеральный директор львовской клиники эстетической медицины "Genesis" и близкая подруга ведущей Ольги Фреймут 25-летняя Соломия Островская.

Женщина направлялась в Киев с отдыха в итальянских Альпах. Авария произошла вблизи Житомира. Автомобыль Nissan Juke Островской столкнулся с грузовиком, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, водитель автомобиля Nissan Juke, 25-летняя жительница. Львова, двигаясь в направлении г. Киева, выехала на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Volvo под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Еще утром Островская публиковала фото с отдыха. Ольга Фреймут выразила слова соболезнования близким Островской в ​​Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska) 19 Янв 2020 в 2:14 PST

"Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии", - написала Фреймут.

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