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воскресенье, 08 декабря 2019 12:24

Погиб за украинский язык: прощаются с волонтером, которого убили подростки

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  В Бахмуте прощаются с волонтером Артемом Мирошниченко. Фото: Facebook
В Бахмуте прощаются с волонтером Артемом Мирошниченко. Фото: Facebook

В Бахмуте Донецкой области проходят похороны волонтера Артема Мирошниченко, которого двое подростков избили до смерти за разговоры на украинском.

Местные активисты уверены, что причиной убийства был именно язык. В то же время свидетели, которые также говорили это, не хотят называть имена, потому что боятся за свои жизни. Об этом сообщила журналистка Наталья Федченко в Facebook.

"На Артема страшно смотреть, на нем нет живого места. Плачут женщины, пришедшие прощаться, плачут мужчины", - написала она.

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Подростки из Донбасса жестоко избили проукраинского активиста Артема Мирошниченко. В результате нападения мужчина получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице. Подростки напали на Мирошниченко, потому что он разговаривал на украинском языке.

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Дата
08
декабря

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