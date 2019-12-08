Погиб за украинский язык: прощаются с волонтером, которого убили подростки

В Бахмуте прощаются с волонтером Артемом Мирошниченко. Фото: Facebook

В Бахмуте Донецкой области проходят похороны волонтера Артема Мирошниченко, которого двое подростков избили до смерти за разговоры на украинском.

Местные активисты уверены, что причиной убийства был именно язык. В то же время свидетели, которые также говорили это, не хотят называть имена, потому что боятся за свои жизни. Об этом сообщила журналистка Наталья Федченко в Facebook.

"На Артема страшно смотреть, на нем нет живого места. Плачут женщины, пришедшие прощаться, плачут мужчины", - написала она.

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Подростки из Донбасса жестоко избили проукраинского активиста Артема Мирошниченко. В результате нападения мужчина получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице. Подростки напали на Мирошниченко, потому что он разговаривал на украинском языке.