Погиб в день рождения: в психбольнице рассказали о пациенте и убитом им санитаре

Пациент психоневрологической больницы под Кривым Рогом 21-летний Иван Евсейчев до смерти забил медбрата. Фото: t.me/ermolinskiy_news

В Криворожском районе разыскивают 21-летнего Ивана Евсейчева, забившего до смерти санитара областной психбольницы в селе Гейковка.

О том, с каким диагнозом находился пациент и как произошло убийство, рассказали главный врач учреждения Николай Жир и врач беглеца Светлана Кулеева, передает "Первый городской".

По словам главы медучреждения, мужчина страдал шизофренией с раннего возраста, из-за чего получил вторую группу инвалидности. В больнице агрессивных действий за этим пациентом не замечали.

"Он вышел в 03:00 из обычной палаты, громко с собой разговаривал - периодически были слуховые галлюцинации. Шел в сторону балкона курить. К нему, конечно, подошел санитар, чтобы выяснить, почему он не спит. Санитар - человек опытный, 20 лет проработал в больнице. Больной сразу начал проявлять агрессию: схватил металлический стул, разбил его об пол и ножкой ударил несколько раз санитара по голове. Удар в висок оказался смертельным", - рассказывает Николай Жир.

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Пациент в медучреждение возвращался раз пять. Последний раз попал за агрессию к бабе, матери и отцу. Угрожал родным ножом. Но в больнице находился в так называемой спокойной палате, с соседями не конфликтовал. Хотя мог проявить агрессию на словах, однако до насильственных действий не доходило.

"Тяжелая форма шизофрении злокачественная, появилась у него в раннем возрасте, сформировался уже смешанный тип дефекта - лечим нейролептиками. Был у нас не впервые. Ремиссии короткие - непродолжительное время он дома, а потом снова к нам. В последнее время у него было стабильное состояние. Как произошел инцидент, не могу сказать", - отметила Светлана Кулеева.

После убийства пациент украл у санитара служебный ключ, открыл дверь и убежал из отделения.

Убитому было 54 года. Именно 18 июля он праздновал день рождения. В заведении работает и жена, тоже санитаркой.

В Гейковской областной психоневрологической больницы под Кривым Рогом пациент до смерти забил медбрата. Инцидент произошел 18 июля около 04:00. 54-летнего медработника злоумышленник, вероятно, бил стулом. 21-летний пациент сбежал из больницы вместе с товарищем по палате.