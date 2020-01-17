Погиб страшной смертью: в Киеве произошла трагедия с подростком

В Киеве подросток прыгнул с крыши дома. Фото: 032.ua

В Киеве на улице Героев Сталинграда подросток прыгнул с крыши здания.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Трагическая новость пришла из Героев Сталинграда, 10А: здесь, по предварительной информации, подросток прыгнул с крыши дома. К сожалению, без шансов. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события", - говорится в сообщении.

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