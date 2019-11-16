Поезд сбил девушку в наушниках. Фото: goodfon.

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил 18-летнюю девушку.

Как выяснили правоохранители поздно вечером девушка вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Была в наушниках, поэтому не услышала приближении поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова, передает сайт Нацполиции.

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Девушка погибла на месте.

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