Поезд протащил автомобиль по путям: есть погибшие

Легковушка пыталась "проскочить" перед поездом. Фото: .061.ua

Вечером 29 июля в Запорожской области столкнулись поезд и легковой автомобиль. После удара автомобиль протянуло по путям около километра.

ДТП произошло между Трипольем и Мироновкой, сообщил портал "061".

Водитель легковушки пытался "проскочить" перед поездом "Киев-Бердянск", но не успел.

"В результате ДТП погиб 76-летний водитель и пассажирка - его жена, 72 года", - сообщили в полиции.

Движение на железной дороге восстановили в 22:00.

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На днях в Запорожской области на станции Пологи произошла авария с участием локомотива и пассажирского поезда. Пострадали 26 человек, среди которых ребенок.