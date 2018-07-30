Поезд протащил автомобиль по путям: есть погибшие

Вечером 29 июля в Запорожской области столкнулись поезд и легковой автомобиль. После удара автомобиль протянуло по путям около километра.
ДТП произошло между Трипольем и Мироновкой, сообщил портал "061".
Водитель легковушки пытался "проскочить" перед поездом "Киев-Бердянск", но не успел.
"В результате ДТП погиб 76-летний водитель и пассажирка - его жена, 72 года", - сообщили в полиции.
Движение на железной дороге восстановили в 22:00.
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На днях в Запорожской области на станции Пологи произошла авария с участием локомотива и пассажирского поезда. Пострадали 26 человек, среди которых ребенок.
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