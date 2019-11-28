Поезд протаранил внедорожник Нацгвардии

В Ивано-Франковской области поезд "Львов-Рахов" протаранил внедорожник Нацгвардии. Трое травмированных. Фото - 112

В селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области поезд "Львов-Рахов" протаранил внедорожник Нацгвардии Renault Duster. Три человека получили травмы.

Авария произошла 27 ноября около 19 часов, сообщили в полиции.

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"Во внедорожнике было пять человек - четверо нацгвардийцев и полицейский. Трое из них травмированы и попали в больницу. Госпитализировали в том числе двух нацгвардийцев и полицейского с Тысменицы. Водитель в тяжелом состоянии", - рассказали в полиции.

На месте, где произошло ДТП, переезд не обустроен шлагбаумом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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