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четверг, 02 сентября 2021 21:50

Поезд насмерть сбил мальчика

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Поезд насмерть сбил мальчика
На Киевщине поезд насмерть сбил мальчика. Фото: dtp.kiev.ua

На переезде в селе Тарасовка Фастовского района Киевской области поезд сбил мальчика.

От тяжелых травм он погиб на месте, сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, авария произошла около 16:00. Погибшему 15-17 лет, он закончил девятый класс.

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"Вторая за сегодня ужасная смерть, на железнодорожном переезде в Тарасовке час назад сбили подростка, юноше 15-17 лет, закончил девять классов. Сбитый локомотивом, погиб на месте ДТП. Движение электропоездов от Вишневого в Киев остановлено", - говорится в сообщении.

В селе Панчишину на Львовщине столкнулся с грузовым поездом автомобиль Daewoo Nexia. В результате ДТП погибла 37-летняя водитель. В авто она была одна. Трагедия произошла 15 июля, примерно в 07:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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