Поехала на пляж и не вернулась: 33-летнюю женщину почти месяц ждет дома сын

Фото: Facebook/Марина Клева

На Днепропетровщине родные разыскивают 33-летнюю Татьяну Головину из Новомосковска.

Еще 8 июня женщина поехала отдыхать на пляж в соседнюю Новоселовку на своем автомобиле Mitsubishi Galant. Номера машины - АЕ 9091 ИХ. Ребенка оставила у родственников. Домой должна была вернуться на следующий день, однако так и не приехала. Об этом в Facebook сообщила кума пропавшей Марина Клева.

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"Вечером 8 июня Таня выложила в соцсетях видео и после этого резко пропала. С того момента она в сети больше не появлялась. Телефон ее отключен, где находится - никому неизвестно", - пишет Марина.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о пропавшей женщине, можно сообщить по телефону: (099) 524-75-56 - Марина.

В районе Молодежного пляжа в Херсоне исчезла Валерия Щукина (девичья фамилия Десятник). Она вышла с работы и с тех пор ее никто не видел.