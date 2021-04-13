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среда, 14 апреля 2021 16:19

Поехал за покупками: в Польше украинец сбежал из самоизоляции

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Поехал за покупками: в Польше украинец сбежал из самоизоляции
43-летний украинец прилетел в Польшу из Киева. То, что он инфицирован, обнаружил тест Фото: pravda.com.ua

В Варшаве в украинца обнаружили коронавирус. Мужчину отправили в спецдом для прохождения самоизоляции, откуда он после нескольких попыток таки убежал.

43-летний украинец прилетел в Польшу из Киева. То, что он инфицирован, обнаружил тест, пишет in Poland. Медицинская служба варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена отправила мужа на карантин в специальный дом для прохождения самоизоляции.
Там человек начал создавать проблемы, шумел и несколько раз пытался бежать. Последний раз попытка побега оказалась успешной - человек покинул заведение без ведома персонала.

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Исчезновение украинца обнаружили и сообщили в полицию.

Правоохранители установили, что мужчина вызвал такси и отправился в арендованное им жилье, оттуда он отправился в магазин делать закупки. Гражданина Украины задержали со всеми мерами предосторожности.

Мужчину временно арестовали. Ему грозит несколько лет тюрьмы.

На Филиппинах правоохранители решили проучить нарушителя карантина Даррена Манаог Пенаредондо и заставили его приседать 300 раз. Через несколько дней после этого ему стало плохо и он умер.

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