Нарушитель карантина умер после того, как полицейские заставили его 300 раз приседать

Нарушитель карантина умер после физических упражнений. Фото: pravda.com

На Филиппинах правоохранители решили проучить нарушителя карантина Даррена Манаог Пенаредондо и заставили его приседать 300 раз. Через несколько дней после этого ему стало плохо и он умер.

Полицейские задержали мужчину в четверг, 1 апреля, пишет BBC.

По словам родственников погибшего, его и еще нескольких нарушителей заставили делать по 100 синхронных приседаний. Мужчины сбивались, поэтому в итоге сделали 300. После этого правоохранители их отпустили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не "Велюром" единым: обнаружили ночные заведения с толпами посетителей

Брат Пенаредондо сообщил, что полицейские задержали мужчину около 18:00, а вернулся он домой в 06:00.

Тогда нарушитель жаловался на невыносимую боль, но уверял, что ему станет лучше.

На следующий день Пенаредондо потерял сознание и перестал дышать. Ему оказывали первую медицинскую помощь, но он умер.

Мэр города приказал провести расследование. Он назвал физические упражнения за нарушение карантина "пытками".

В столичных офисах будут проходить проверки на соблюдение противоэпидемических мер безопасности. В случае нарушения руководство оштрафуют.