Поджог дома заместителя Ермака: двум задержанным объявили подозрение

20-летний житель столицы получил в Telegram заказ на поджог указанного дома. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Двум мужчинам, причастным к попытке поджога дома заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, сообщила 23 октября пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"20-летний житель столицы получил в Telegram заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа ему пообещали $7 тыс. К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого - 25-летнего жителя села Косари Каменского района Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать $4 тыс. Приобретя для поджога бензин, керосин, емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и ночью прибыли к дому в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Сначала злоумышленники нанесли краской на заборе дома оскорбительную надпись. Пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой – поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию. Во время попытки поджечь вторую бутылку злоумышленника заметили. Мужчина пытался скрыться, однако его задержали правоохранители. Впоследствии задержали и его сообщника.

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22 октября около 4:00 во двор дома заместителя главы Офиса президента, ответственного за направление европейской интеграции бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью. За проделанную работу мужчинам обещали заплатили после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика пока неизвестны. В результате происшествия никто не пострадал.