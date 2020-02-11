Поджог авто журналистки: установили заказчика

К поджогу авто львовской журналистки Галины Терещук причастен полицейский. Фото - Твой город

Установили возможных заказчика и пособника поджога авто львовской журналистки Галины Терещук.

Причастен полицейский, сообщила в Facebook старшая группы прокуроров Ирина Диденко.

"В заказе поджога подозревают 48-летнего безработного, ранее судимого львовянина. Известен в уголовном мире по контрабандным схемам, а также хищение топлива из Львовской железной дороги. За пособничество разыскивают 43-летнего старшего оперуполномоченного криминальной полиции, майора Франковского отдела полиции ГУ НП во Львовской области с 22-летним стажем работы в органах. Он был в сговоре с заказчиком, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную "работу", - рассказала Диденко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Был добросовестным, активист, волонтер", - рассказали о львовском поджигателе

Прокурор подписала ходатайство об избрании первому фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении другого злоумышленника - ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд для избрания аналогичной меры пресечения.

Уголовное производство для дальнейшего следствия и оперативного сопровождения передали в УСБУ во Львовской области. Подозреваемых могут посадить на 15 лет.

Во Львове журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук сожгли автомобиль. Неизвестный в капюшоне подошел к авто, которое было припарковано на улице, и в присутствии свидетелей поджег его. Инцидент произошел в ночь на 30 января.