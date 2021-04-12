Поджигатели сухостоя сожгли 3 дома

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В селе Пустогород на Сумщине из-за сжигания сухостоя сгорел жилой дом и два заброшенных.

Огонь сначала перекинулся на сеновал, потом на сарай и за считанные минуты охватил деревянный дом, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"Загорелась сухая растительность на значительной площади. Порывами ветра пламя перекинулось на сеновал, хозяйственную постройку, деревянный жилой дом в одном частном домохозяйстве и на 2 соседских деревянных жилых дома, которые не эксплуатировались. Еще до прибытия пожарных местным жителям подручными средствами удалось предотвратить опасность распространения пламени на дома на соседней улице", - рассказали спасатели.

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Чудом обошлось без взрыва, ведь в доме было несколько полных газовых баллонов, сообщает ТСН. Спасатели успели их вынести. Хозяева не пострадали, однако дом внутри выгорел полностью. Кто поджег траву селяне не признаются.

В селе Будо-Бориця Емильчинского района Житомирской области горела сухая трава на территории села. Огонь перекинулся на здание сельского совета. Огнем уничтожено 80 "квадратов" кровли и перекрытия.