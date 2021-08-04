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среда, 04 августа 2021 11:41

"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
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Фото: twitter.com/MVS_UA

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине.

Он - ветеран войны, сообщил "Цензор.НЕТ" в Telegram.

На место прибыл его друг. Заявил, что хочет поговорить с ним. По его словам, мужчина - патриот, воевал в "Айдаре".

Захватчик - житель города Ирпень Киевской области Владимир Прохнич, сообщил "Киев Сейчас" в Telegram.

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Мужчина воевал на Донбассе, был дважды ранен. Переговоры с ним проводил его товарищ. Он и помог полиции задержать преступника.

"Мужчина, который вел переговоры, заявил, что Владимир много работал на СТО. Сами переговоры длились 10 минут. Силу не применяли. Граната и правда была
боевая", - говорится в посте.

Совершил это преступление мужчина из-за "жизненных событий".

"Ситуация нестандартная, потому что это был участник АТО, который прошел горнила боевых действий, был дважды ранен в том числе имел черепно-мозговую травму. Совершил это преступление из-за того, что такие сложились у него жизненные события", - заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко на брифинге.

За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

4 августа около 10:00 в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство. Угрожал его взорвать. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Полиция вела переговоры с мужчиной. Людей со здания не эвакуировали. В 13:00 должно состояться заседание правительства. Пока информация о его переносе не поступала.

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04
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