Подрядчик разворовал средства, выделенные на строительство казарм

Подрядчику объявили подозрение. Фото: 112

Директора одного из предприятий Волынской обл. подозревают в завладении бюджетными средствами.

"Сообщили о подозрении директору одного из предприятий Волынской области, в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и служебном поддельные, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении ГБР.

Директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ и завладел более 6,2 млн грн.

Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской обл.

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Щебень заменяли шлаковыми отходами, уменьшали толщину фундамента и стяжек, ни делали надлежащую гидроизоляцию конструкций.

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Сотрудники контрразведки разоблачили хищения товаров военного назначения с территорий воинских частей и предприятий оборонно-промышленного комплекса Львовской области.