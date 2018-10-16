Подросток застрелил двоюродного брата

Мальчик случайно выстрелил в родственника. Фото: "Бесплатка"

В Черновицкой области 14-летний подросток из пневматической винтовки случайно застрелил своего родственника.

ЧП произошло в поселке Путила, сообщает местная полиция.

"На месте происшествия выяснилось, что к погибшему мальчику домой пришел в гости его 14-летний двоюродный брат и принес с собой пневматическую винтовку, которую взял без разрешения у своего брата", - говорится в сообщении.

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Подросток случайно выстрелил в сторону своего 13-летнего родственника. Пуля попала погибшему в грудную клетку. От полученной травмы мальчик скончался на месте происшествия.

Следователи Путильского отделении полиции открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

В Семеновке Черниговской мужчина выстрелил из ружья в брата. Пуля попала в сердце. Медики госпитализировали пострадавшего, но тот по дороге в больницу скончался.