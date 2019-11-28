Подросток в школе распылил газ: пострадали дети

Девятиклассник распылил слезоточивый газ Кобра. Фото: Zakon.kz

В общеобразовательной школе i-III ст. №26 города Житомира ученик распылил на перемене слезоточивый газ "Кобра". В результате чего в больнице забрали 13 детей.

"Около 11.00 на спецлинию "102" поступило сообщение от директора одной из школ областного центра о том, что во время перерыва ученик в раздевалке спортзала случайно распылил, предположительно, слезоточивый газ", - сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

После инцидента в учебное заведение вызвали скорую помощь. 12 детей забрали на обследование в городскую больницу, а одного ученика – в областные детские больницы.

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