Подросток упал с поезда пытаясь сделать селфи

Парень попал в реанимацию. Фото: Izvestia

В Стрые Львовской области 15-летний подросток упал с поезда при попытке сделать селфи.

Сейчас парень находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, школьник вместе с товарищем залезли на вагон поезда в локомотивном депо, чтобы сделать селфи. В результате мальчик упал на железнодорожные пути. Подростка госпитализировали в реанимационное отделение больницы, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Двое подростков погибли, поскользнувшись, когда делали селфи. Дети утонули в оросительном канале в Запорожье.