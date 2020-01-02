Подросток умер от алкоголя

Утром юношу нашли мертвым. Фото: 112

В Полтавской области 17-летний парень умер от выпитого алкоголя.

Это произошло в новогоднюю ночь в Беликах Кобеляцкого р-на, сообщает ЭХО.

Компания молодых людей отмечала Новый год. Во время празднования они распивали спиртные напитки. Затем легли спать. Утром обнаружили, что их 17-летний товарищ не подает признаков жизни.

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Подростки сообщили полицейским, что юноша выпил много алкоголя. Тело умершего направили на экспертизу. Молодой человек жил в Кустоловых Кущах.

1 января у Кременчуге Полтавской области 17-летний подросток попал под поезд и получил серьезную травму.