Подросток погиб во время пожара в лагере

Фото: Еспресо

На территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" на Ивано-Франковщине произошел пожар.

Погиб 17-летний парень - житель г.Бурштин, сообщает ГосЧС.

Огонь уничтожил здание сцены на площади 50 кв. м.

Детей в заведении не было. Тело парня нашли на месте пожара.

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Во Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии. Огонь возник в производственном помещении, а затем перекинулся на рядом расположенное 2-х этажное здание.