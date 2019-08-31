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суббота, 31 августа 2019 23:43

Подросток погиб во время пожара в лагере

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Подросток погиб во время пожара в лагере
Фото: Еспресо

На территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" на Ивано-Франковщине произошел пожар.

Погиб 17-летний парень - житель г.Бурштин, сообщает ГосЧС.

Огонь уничтожил здание сцены на площади 50 кв. м.

Детей в заведении не было. Тело парня нашли на месте пожара.

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Во Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии. Огонь возник в производственном помещении, а затем перекинулся на рядом расположенное 2-х этажное здание.

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